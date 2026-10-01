Dự báo thời tiết đêm 1 và ngày 2/10

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ; đêm và sáng trời chuyển mát, vùng núi có nơi trời rét. Trung Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Lào Cai, ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; gió Đông cấp 2; vùng núi cao đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 23-33 độ C. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai