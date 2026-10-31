Dự báo thời tiết đất liền từ đêm 31/10/2026 đến 10/11/2026: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc sét

Từ đêm 31/10/2026 đến ngày 02/11/2026, nhiều khu vực trên đất liền có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Tây Bắc, Việt Bắc và Bắc Bộ có thời điểm mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 02/11/2026 đến ngày 10/11/2026, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to ở một số thời kỳ.

Dự báo thời tiết từ đêm 31/10/2026 đến ngày 02/11/2026

Bắc Bộ

Từ đêm 31/10 đến đêm 01/11/2026: có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 01/11/2026: có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 02/11/2026: có mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng chiều tối 02/11/2026: có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Lưu ý: trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 02/11/2026 đến ngày 10/11/2026

Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ khoảng đêm 05/11 đến 09/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: thời kỳ từ đêm 02/11 đến 03/11/2026 và từ khoảng 05/11 đến 10/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ khoảng đêm 02/11 đến 06/11/2026 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong các đợt mưa dông này, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết mới nhất tại địa phương.

Khi có dông, nên tìm nơi trú an toàn, tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện hoặc ở khu vực trống trải để hạn chế nguy cơ do sét và gió giật mạnh.

Chủ động che chắn, chằng chống nhà cửa, mái che và các vật dụng dễ bị gió làm đổ, bay khi có dấu hiệu lốc hoặc mưa đá.

Người dân ở khu vực dự báo có mưa to cục bộ cần cân nhắc khi di chuyển và sắp xếp công việc ngoài trời.