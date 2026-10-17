Dự báo thời tiết đất liền từ đêm 17/10/2026 đến ngày 27/10/2026: Đề phòng mưa dông lốc sét

Bản tin dự báo xu thế thời tiết trên phạm vi toàn quốc cho thấy trong khoảng 10 ngày tới, từ đêm 17/10/2026 đến ngày 27/10/2026, hình thái thời tiết có sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ngày nắng, thì các tỉnh phía Nam cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa to kèm dông sét vào buổi chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/10 đến ngày 19/10/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, các hình thế thời tiết chủ đạo tại các khu vực trên cả nước cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng ráo.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng vào chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa to.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 19/10 đến ngày 27/10/2026

Giai đoạn từ đêm 19/10/2026 đến ngày 27/10/2026, xu thế thời tiết tại các miền ghi nhận diễn biến đáng lưu ý:

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế trong thời kỳ ngày 21-22/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc khoảng ngày 21-22/10/2026 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng đêm 19-20/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 21-22/10/2026; thời gian sau đó chuyển sang mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông có thể tác động trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động ngoài trời của người dân.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Trong cơn dông có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, dễ làm gãy đổ cây xanh hoặc tốc mái công trình tạm.

Người dân cần chủ động tìm nơi trú ẩn kiên cố khi thấy dấu hiệu dông sét kéo đến, tránh đứng dưới gốc cây to, cột điện hoặc gần các vật thể kim loại.