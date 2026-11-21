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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nước ta đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, trong hai ngày cuối tuần, khối không khí lạnh này có xu hướng suy yếu và lệch dần về phía Đông, khiến thời tiết các khu vực có sự phân hóa.

Thời tiết hôm nay 21/11/2026:

Miền Bắc rét trong ngày thứ Bảy, ấm dần từ Chủ nhật

Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi. Ngày và đêm 21/11, trời tiếp tục rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 21/11 phổ biến 19-22 độ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét. Ảnh: Hoàng Minh

Sang ngày 22/11, nhiệt độ tăng dần, ban ngày trời chuyển lạnh. Trạng thái rét chủ yếu còn duy trì vào đêm và sáng sớm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/11, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3; trời rét với nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 20-22 độ, ban đêm giảm thấp nhất 15-17 độ.

Trung Bộ mưa lớn

Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, với lượng mưa từ sáng sớm đến hết ngày 21/11, từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ. Từ đêm 21/11, mưa có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, khu vực Nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa rào rải rác, một số nơi có giông trong hai ngày cuối tuần.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi.

Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.