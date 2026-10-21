Dự báo thời tiết cuối tháng 10, có mưa ở nhiều nơi

Thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 30/10 được dự báo có mưa dông ở nhiều khu vực, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/10 đến ngày 22/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, thời tiết đến ngày 22/10 diễn biến như sau:

- Khu vực Bắc Bộ: có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều 21/10 đến sáng 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: đêm 20/10 có mưa vài nơi, từ chiều 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

+ Đêm 20 và ngày 21/10: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

+ Đêm 21 và ngày 22/10: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm 21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Nam Bộ và và Lâm Đồng: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/10 đến ngày 30/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế thời kỳ 2-3 ngày cuối có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều và tối 23/10 có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 21/10 trời có mây, có mưa vài nơi. Ảnh minh họa: PV.

Ngày 21/10, thời tiết thủ đô Hà Nội trời có mây, dự báo mưa có thể xuất hiện ở vài nơi, từ chiều có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.