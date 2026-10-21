Dự báo thời tiết cuối tháng 10, có mưa ở nhiều nơi
2 tuần cuối tháng 10, thời tiết Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa rào rải rác và dông.
Thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 30/10 được dự báo có mưa dông ở nhiều khu vực, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/10 đến ngày 22/10
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, thời tiết đến ngày 22/10 diễn biến như sau:
- Khu vực Bắc Bộ: có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều 21/10 đến sáng 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: đêm 20/10 có mưa vài nơi, từ chiều 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:
+ Đêm 20 và ngày 21/10: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
+ Đêm 21 và ngày 22/10: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm 21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Nam Bộ và và Lâm Đồng: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 22/10 đến ngày 30/10
- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế thời kỳ 2-3 ngày cuối có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều và tối 23/10 có mưa rào và dông rải rác.
Ngày 21/10, thời tiết thủ đô Hà Nội trời có mây, dự báo mưa có thể xuất hiện ở vài nơi, từ chiều có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/du-bao-thoi-tiet-cuoi-thang-10-co-mua-o-nhieu-noi-179261021065920288.htm