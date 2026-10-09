Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/10:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.