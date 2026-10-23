Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/10

TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/10. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.