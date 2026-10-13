Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/10:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/10. Ảnh minh hoạ

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.