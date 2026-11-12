Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/11

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất từ 20-22 độ C. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

TP Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trời rét.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và thành phố Huế) có mưa rào và dông rải rác. Riêng thành phố Huế, ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Trời nhiều mây, ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ban đêm mưa giảm. Gió Đông Bắc cấp 3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.