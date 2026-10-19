Dự báo thời tiết các khu vực cuối tháng 10/2026

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 19/10 được dự báo khoảng 24-34 độ. Trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Ảnh minh họa: PV.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết từ đêm 18/10 đến ngày 28/10 được dự báo có sương mù sáng, ngày nắng ở Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ có mưa rào rải rác; Nam Bộ có mưa to (tập trung vào chiều tối).

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/10 đến ngày 20/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 18/10 và ngày 20/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối).

- Các nơi khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 26-27/10, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 20-21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 26-27/10, phía Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 19/10, thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo trời mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ; Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Trong khi đó, thời tiết khu vực Hà Nội ngày 19/10 trong khoảng 24-34 độ. Trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.