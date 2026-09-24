Dự báo thời tiết các đợt mưa mới trên cả nước

Nhiều tỉnh thành sẽ có mưa lớn từ ngày 24/9. Ảnh minh họa

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng).

Riêng khu vực ven biển có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các đợt mưa trên cả nước

Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, từ đêm 24/9 có mưa to đến rất to và dông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, riêng khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 24/9 mưa giảm dần.

Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ ngày 25/9-3/10

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 30/9-1/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế: đêm 25/9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 26-27/9, sau mưa có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26-27/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.