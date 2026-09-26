Dự báo thời tiết cả nước từ 26/09/2026 đến 06/10/2026: Cảnh báo mưa dông, lốc sét cục bộ

Thời tiết trên đất liền trong giai đoạn từ đêm 26/09/2026 đến ngày 06/10/2026 ghi nhận xu thế mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều tối tại khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Trong các cơn mưa dông, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/09 đến ngày 28/09/2026

Trong 48 giờ tới, các hình thái thời tiết phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền trên cả nước, cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/09/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 26/09 đến ngày 27/09/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 28/09 đến ngày 06/10/2026

Từ đêm 28/09, diễn biến mưa dông tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực với các khung thời gian đáng chú ý:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng đêm 30/09 đến 05/10/2026 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 29/09 đến 04/10/2026 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Thời kỳ từ 05/10 đến 06/10/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Trong các đợt mưa dông, tiếp tục có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật nguy hiểm.

Khuyến cáo an toàn và phòng tránh rủi ro thiên tai

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết tại địa phương để có biện pháp ứng phó kịp thời:

Chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị trong thời gian xuất hiện mưa dông cục bộ cường độ lớn vào chiều và tối.

Cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố khi xuất hiện dông lốc, tránh xa các cây to, công trình tạm và cột điện để đề phòng tai nạn do sét đánh hoặc gió giật mạnh.

Các phương tiện lưu thông trên đường trong khung giờ chiều tối cần chú ý giảm tốc độ và quan sát kỹ các biển báo cảnh báo an toàn.