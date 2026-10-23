Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày từ đêm 23/10/2026: Cảnh báo mưa dông, lốc sét diện rộng

Từ đêm 23/10/2026 đến ngày 02/11/2026, hình thái thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Trong khi khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm có nơi sương mù, thì các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng các đợt mưa rào rải rác, có nơi mưa to kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/10 đến ngày 25/10/2026

Trong 2 ngày tới, tình hình khí tượng tại các khu vực được nhận định diễn ra như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng.

Khu vực miền Tây Nam Bộ: Từ đêm 23/10 đến ngày 24/10/2026, vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng lưu ý, trong các cơn mưa dông có khả năng cao kèm theo lốc xoáy, sét đánh, mưa đá cùng gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 25/10 đến ngày 02/11/2026

Diễn biến thời tiết giai đoạn tiếp theo tại các vùng miền ghi nhận nhiều điểm thay đổi đáng chú ý:

Khu vực Bắc Bộ

Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, ban ngày có nắng.

Riêng các ngày 25/10 và 26/10/2026, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế

Thời kỳ đầu có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng ngày 26/10/2026, khu vực phía Bắc đón mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 27/10 đến 02/11/2026: Xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đặc biệt từ ngày 27/10 đến 28/10/2026, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 27/10 đến 02/11/2026, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 27/10 đến 28/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.

Phía Nam: Ngày nắng ráo, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ và các vùng khác

Các khu vực khác duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng tại Nam Bộ, từ ngày 29/10/2026, về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông xuất hiện từ nay đến đầu tháng 11/2026, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa dông, đặc biệt là Trung Bộ và Nam Bộ, cần chủ động chằng chống nhà cửa, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh khu dân cư. Khi di chuyển trên đường gặp cơn dông kèm gió giật, tuyệt đối không trú tránh dưới các gốc cây lớn hoặc công trình tạm bợ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.