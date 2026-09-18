Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới từ 18/09/2026 đến 28/09/2026: Đề phòng mưa lớn, dông sét

Thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới có nhiều diễn biến đáng chú ý khi các đợt mưa rào và dông xuất hiện tại nhiều khu vực. Đặc biệt, dải đất từ Nghệ An đến Tp. Huế, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ghi nhận mưa to đến rất to trong những ngày đầu của thời kỳ dự báo.

Chi tiết thời tiết các khu vực từ đêm 18/09/2026 đến ngày 20/09/2026

Trong giai đoạn 48 giờ đầu tiên, các hình thái thời tiết phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế: Xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 19/09/2026, lượng mưa chuyển biến sang mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng thời gian chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý, khu vực Nam Bộ và khu vực Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 20/09/2026 đến ngày 28/09/2026

Bước sang giai đoạn tiếp theo, thời tiết tiếp tục có sự chuyển biến theo từng khu vực cụ thể:

Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Phổ biến mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 23/09/2026 đến ngày 24/09/2026 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Riêng khoảng ngày 23/09/2026 đến 24/09/2026, cục bộ có nơi mưa to tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 20/09/2026 đến ngày 22/09/2026, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Những ngày sau đó, thời tiết chuyển sang mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to tập trung vào chiều và đêm.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khuyến cáo an toàn

Hiện tượng dông lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh thường xuất hiện bất ngờ vào chiều tối và đêm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Người dân tại các khu vực đón mưa lớn như Nghệ An đến Tp. Huế, Lâm Đồng và Nam Bộ cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, chằng chống nhà cửa và đề phòng ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp.