Dự báo thời tiết 9/11/2026: Miền Bắc rét nhất vào ngày nào, đợt không khí lạnh lần này kéo dài bao lâu?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về miền Bắc có dưới 13 độ. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ mai trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm vùng núi trời chuyển rét, các khu vực khác từ mai trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-34 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Miền Bắc sắp chuyển rét do không khí lạnh bao phủ Đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11, trong đó hai ngày 9-10/11 có thể là hai ngày rét nhất. Nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt rét này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Do tác động của không khí lạnh, đợt mưa chia thành hai giai đoạn. Từ đêm 8 đến đêm 9/11, phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có mưa to và dông, lượng phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Từ ngày 9 đến đêm 11/11, mưa lớn tập trung ở Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, phổ biến 250-450 mm, cục bộ trên 700 mm. Phía nam Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa 150-300 mm, một số nơi trên 400 mm, theo Sức khỏe & Đời sống. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.