Dự báo thời tiết 9/11/2026: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (9/11), không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ lúc 1h sáng phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi từ 18-21 độ; tại đặc khu Cô Tô có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật 8.

Thời tiết hôm nay 9/11/2026:

Trong hôm nay 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/11, ảnh hưởng không khí lạnh, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất giảm còn 20 độ.

Miền Trung mưa lớn đến 700mm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ sáng sớm đến sáng 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong ngày 9/11, các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cũng ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Không khí lạnh tràn về gây mưa rét ở miền Bắc, Trung Bộ mưa lớn. Ảnh: Nam Khánh

Ngày và đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, ngày và đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Đáng lưu ý, tổng lượng mưa từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.