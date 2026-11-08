Dự báo thời tiết 8/11/2026: Mưa to 'sầm sập' sắp trút xuống, tâm điểm nơi nào?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 9/11 - Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: Dự báo thời tiết đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối ngày 8/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 8/11 vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 9/11 trời chuyển rét. - Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 8/11 có mưa to đến rất to và dông. - Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 9/11 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. - Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 9/11 đến ngày 17/11 - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Thời tiết có mưa vài nơi, ngày 12-13/11 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Đêm 9/11 có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 9/11 đến đêm 11/11 có mưa to đến rất to và dông. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tin không khí lạnh Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11, theo Vietnamnet. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027. Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào, có nơi có giông, cục bộ mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất 16-19, cao nhất 22-23 độ.