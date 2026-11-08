Dự báo thời tiết 8/11/2026: Miền Bắc đón rét đầu mùa, Trung Bộ mưa lớn dồn dập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết hôm nay 8/11/2026:

Khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét. Ảnh: Hoàng Minh

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/11, từ tối và đêm bắt đầu ảnh hưởng không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Miền Trung mưa lớn đến 700mm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trung Bộ đối mặt đợt mưa lớn dữ dội. Ảnh: Hà Nam

Ngày 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, đêm 9/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 9/11 và ngày 10/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 60-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị là 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đáng lưu ý, từ ngày 9 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đề phòng triều cường gây ngập nhiều nơi

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 2 ngày tới, thời tiết TPHCM và Nam Bộ có sự thay đổi liên tục về diễn biến mưa do tác động đan xen của nhiễu động gió Đông và áp cao lục địa tăng cường.

Ngày 8/11, trời có nắng, nhưng mưa rào tăng nhẹ về diện và lượng vào chiều tối, có nơi mưa to kèm giông. Tâm mưa dự báo tập trung ở Cà Mau, dọc biên giới miền Tây, phía bắc Tây Ninh và Đồng Nai.

Đến ngày 10/11, áp cao tăng cường mạnh, gió đông bắc hoạt động mạnh khiến các nhiễu động suy yếu, mưa giảm rõ rệt, chủ yếu còn mưa giông cục bộ. Ban ngày có nắng dịu, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến 31-34 độ.

Ngoài ra, mực nước trên các sông, kênh rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Những ngày tới, người dân cần đề phòng ngập tại khu vực ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp vào sáng sớm và chiều tối.