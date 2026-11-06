Dự báo thời tiết 6/11: Không khí lạnh tăng cường yếu, miền Bắc mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay 6/11/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to. Ngày 7/11, khu vực có mưa rào và giông vài nơi.

Không khí lạnh tăng cường yếu, miền Bắc mưa rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với xác suất xảy ra 80-90%.

Từ ngày 8-9/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 16-19 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ cao nhất duy trì 29-31 độ.

Cũng thời điểm này, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối 6-7/11 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.