Dự báo thời tiết 5/11: Miền Bắc ngày nắng trên 32°C, đêm đón không khí lạnh

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/11/2026

Ngày 5/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất dao động 29-32°C, có nơi vượt mức 32°C.

Từ đêm 5/11 sang ngày 6/11, khu vực này chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Ở các tỉnh miền Bắc mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 5/11, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết nắng ráo. (Ảnh minh họa)

Thời tiết các khu vực khác trên cả nước có nhiều điểm tương đồng và tương đối ổn định khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở vài nơi. Trong đó, Nam Bộ chiều tối 6/11, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng 8-9/11, các tỉnh/thành phố miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027. Các tỉnh miền Bắc từ 8-9/11 có mưa, mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất khả năng dưới 13°C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/11/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.