Dự báo thời tiết 5/11/2026: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh hơn, khả năng có nơi dưới 13 độ

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển biến rõ rệt trong những ngày tới. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 4/11 đến ngày 6/11 - Bắc Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối 6/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 6/11 đến ngày 14/11 - Bắc Bộ: Dự báo thời tiết vùng núi và trung du từ đêm 6-7/11 và thời kỳ 1-2 ngày cuối có có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 8-9/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9/11 đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ ngày 7-8/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 9-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. - Khu vực Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ khoảng ngày 9-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. - Cao nguyên Trung Bộ: Dự báo từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 7-8/11 và từ khoảng ngày 11-14/11 chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định đợt không khí lạnh sắp về Dự báo viên Hoàng Thị Mai cũng chia sẻ với Vietnamnet hoạt động của không khí lạnh trong tháng 11 có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tháng, các đợt không khí lạnh khả năng hoạt động tích cực hơn, gây ra những thay đổi đáng chú ý về thời tiết. Dự báo thời tiết , Bắc Bộ sẽ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt thứ nhất xuất hiện trong ngày 5-6/11, đợt thứ hai vào ngày 8-9/11. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 8-9/11 được đánh giá có cường độ mạnh hơn. Hình thái thời tiết này có thể gây mưa rào và giông rải rác, khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm rõ rệt kèm mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ; vùng núi Bắc Bộ có khả năng dưới 13 độ. Đêm và sáng trời chuyển rét. Ngoài ra, từ đêm 8-12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trúc Chi (t/h)