Dự báo thời tiết 5/10/2026: Không khí lạnh về, miền Bắc nơi nào mưa to?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng, trời chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết không khí lạnh sẽ gây mưa dông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

Dự báo thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ

Thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đêm gió nhẹ, từ ngày mai chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Khu vực này thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều mai có gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 6/10 - Khu vực Bắc Bộ: + Ngày 5/10: Dự báo thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến sáng ngày 5/10; sau có mưa vài nơi. Từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. + Đêm 5 và ngày 6/10: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: + Ngày 5/10: Dự báo phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. + Đêm 5 và ngày 6/10: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh) có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 6/10 đến ngày 14/10 Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày: - Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ đêm 6-8/10: Đêm không mưa, ngày nắng, riêng khoảng ngày 9-10/10 có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét đến khoảng ngày 8/10. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ đêm 6/10 đến khoảng ngày 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Cao nguyên Trung Bộ: Dự báo từ ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7-10/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.