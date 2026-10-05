Dự báo thời tiết 5/10/2026: Hà Nội chuyển lạnh, nhiều nơi mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 22-25 độ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo, ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/10, ảnh hưởng không khí lạnh nên có lúc có mưa rào và giông; trời chuyển lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, sáng 5/10, khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng và trung du phía Đông Bắc Bộ vẫn còn mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngày và đêm 5/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và TP Huế có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Sau đó, ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa từ 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn trên khu vực còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 5/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm duy trì có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 5/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.