Dự báo thời tiết 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa giông, có nơi rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét. Ảnh: Nam Khánh

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 6/10, thời tiết chuyển nắng hanh, nhiệt độ ban ngày tăng dần.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20–50mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong giai đoạn chuyển mùa, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, ảnh hưởng không khí lạnh nên khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, ngày 4/10, các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới chính thức trở lại với vị trí qua Nam Bộ, từ 4/10, mưa gia tăng trên toàn khu vực. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Dự báo thời tiết ngày 4/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.