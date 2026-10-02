Chiều 2/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định tình hình thời tiết, thủy văn từ nay đến hết năm 2026, trong đó đáng chú ý là xu hướng nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), mưa phân bố không đồng đều giữa các khu vực và nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông ở miền Trung.

Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ít hơn so với TBNN. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này, Biển Đông có khoảng 4,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Dự báo thời tiết 3 tháng cuối năm 2026: Rét đậm, rét hại đến muộn và số ngày rét giảm. Ảnh minh hoạ

Đối với không khí lạnh, hoạt động của hình thế thời tiết này được dự báo có xu hướng yếu hơn so với TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu, số ngày rét đậm, rét hại cũng ở mức thấp hơn trung bình cùng thời kỳ.

Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, nhiều nơi thiếu hụt lượng mưa

Về nhiệt độ, trong tháng 10 và tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn TBNN từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn. Sang tháng 12, mức nhiệt trung bình tại các khu vực vẫn cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 12 có thể cao hơn từ 1,5-2,5 độ C so với cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, trong tháng 10/2026, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 5-20%. Trong khi đó, các khu vực còn lại có lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20%.

Đáng chú ý, tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa tháng 10 có thể thấp hơn TBNN từ 20-40%.

Từ nay đến cuối năm, nhiều nơi thiếu hụt lượng mưa. Ảnh minh hoạ

Tháng 11/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo cao hơn TBNN từ 10-30%. Ngược lại, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40%, còn Nam Bộ thấp hơn từ 5-15% so với mức trung bình nhiều năm.

Đến tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn TBNN từ 5-20mm. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 5-20mm. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ, lượng mưa có thể thấp hơn TBNN từ 50-100mm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 10 và tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với TBNN, tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các khu vực này có khả năng thiếu hụt mưa trong những tháng chính của mùa mưa. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Các sông miền Trung có thể xuất hiện lũ, triều cường ở Nam Bộ lên cao

Về tình hình thủy văn, trong tháng 10/2026, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ. Từ tháng 11 đến tháng 12, mực nước các sông có xu hướng giảm dần. Dòng chảy đến các hồ chứa lớn ở khu vực Bắc Bộ được dự báo thiếu hụt từ 10-30% so với TBNN.

Tại khu vực Trung Bộ, trong tháng 10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ. Đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, một số sông có thể vượt BĐ2. Trong tháng 11 và tháng 12, mực nước các sông biến đổi chậm.

Các sông miền Trung có thể xuất hiện lũ. Ảnh minh hoạ

Từ tháng 10 đến tháng 11/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện các đợt lũ, với đỉnh lũ phổ biến từ BĐ2-BĐ3, một số sông có thể vượt BĐ3. Sang tháng 12, mực nước các sông có xu hướng giảm dần.

Ở khu vực Nam Bộ, trong nửa đầu tháng 10/2026, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng xuất hiện một đợt nước lên. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và sông Hậu tại trạm Châu Đốc được dự báo cao hơn BĐ1 từ 0,1-0,3m.

Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 12/2026, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong các đợt triều cường, mực nước tại các trạm ở hạ nguồn sông Cửu Long có thể đạt mức BĐ2 đến trên BĐ3.