Dự báo thời tiết 3/11/2026: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, miền Bắc có rét đậm?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực này có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Bắc mưa rải rác trong những ngày đầu tuần, sau đó đón không khí lạnh mạnh từ khoảng ngày 6/11, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 4/11 - Bắc Bộ: Thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Duyên hải Nam Trung Bộ: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm 2/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 4/11 đến ngày 12/11 - Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển lạnh. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: từ khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 4-8/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 9/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 4-8/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Miền Bắc sắp đón không khí lạnh Dự báo thời tiết khoảng ngày 6/11, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa giông. Ngày 7-8/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, duy trì mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 20 độ, riêng vùng núi phía Bắc dưới 18 độ; cao nhất trong ngày có nơi dưới 25 độ C. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ tháng 10 đến nay.