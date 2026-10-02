Dự báo thời tiết 3/10/2026: Không khí lạnh đầu mùa đang tràn xuống, miền Bắc sắp có nơi 14°C

Không khí lạnh đầu mùa đang tiến xuống phía Nam

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đây được xác định là đợt không khí lạnh đầu mùa Đông 2026-2027, xuất hiện sớm hơn khoảng 2-5 ngày so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo, khoảng chiều tối 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Khi không khí lạnh tràn xuống, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, khu vực ven biển cấp 3-4. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ gần sáng 5/10, thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo phổ biến 19-22°C, riêng vùng núi cao 14-17°C, có nơi trời rét. Hà Nội cũng được dự báo cảm nhận rõ không khí lạnh từ sáng 5/10.

Như vậy, ngày 3/10 chưa phải thời điểm không khí lạnh tác động trực tiếp, nhưng đây là ngày sát trước khi hình thế thời tiết này bắt đầu làm thay đổi trạng thái thời tiết ở miền Bắc.

Từ nắng nóng trên 35°C xuống trời lạnh chỉ sau vài ngày

Trước khi không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ ngày 3/10 vẫn duy trì nền nhiệt khá cao.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo 34-36°C, trời nắng nóng. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ phổ biến 32-35°C, có nơi trên 35°C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Sự thay đổi đáng chú ý sẽ bắt đầu từ chiều tối 4/10. Sau khi không khí lạnh ảnh hưởng, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể xuống 19-22°C, vùng núi cao còn 14-17°C.

Đợt không khí lạnh này vì thế tạo ra sự chuyển trạng thái khá rõ: từ thời tiết nắng, có nơi nắng nóng trong ngày 3/10 sang mưa dông, gió Đông Bắc và trời lạnh trong những ngày kế tiếp.

Gió mùa Đông Bắc mạnh dần trên biển

Không chỉ gây thay đổi thời tiết trên đất liền, không khí lạnh còn khiến gió Đông Bắc trên biển mạnh lên.

Từ sáng 5/10, tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh dự báo mở rộng ra toàn khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông đi kèm không khí lạnh có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày 3/10

Trong ngày 3/10, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, riêng khu Tây Bắc 20-23°C; cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C; cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thời tiết Trung Bộ ngày 3/10

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong ngày 3/10 phổ biến có mây, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đây cũng là khu vực nằm trong phạm vi dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh sau Bắc Bộ. Sau khi tác động đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối 4/10, khối khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết ngày 3/10 có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 31-34°C.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động 24-26°C vào thời điểm thấp nhất và 32-34°C vào thời điểm cao nhất. Chiều và tối tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Ngày 3/10: Miền Bắc nóng trước khi đón không khí lạnh

Ngày 3/10, thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là nắng nóng cục bộ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi Nam Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết mưa dông về chiều tối.

Tuy nhiên, tâm điểm trong những ngày tới là đợt không khí lạnh đầu mùa đang tiến xuống phía Nam. Từ chiều tối 4/10, Đông Bắc Bộ bắt đầu chịu tác động; sau đó phạm vi ảnh hưởng mở rộng sang các khu vực khác của miền Bắc và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ gần sáng 5/10, Bắc Bộ chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, vùng núi cao có nơi chỉ 14-17°C. Trên biển, gió mùa Đông Bắc cũng mạnh dần, khiến Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông bước vào đợt biển động mạnh.