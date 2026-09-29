Dự báo thời tiết 29/9/2026: Miền Bắc nắng nóng giữa mùa Thu, chiều tối có diễn biến bất ngờ

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 30/9 - Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. - Duyên hải Nam Trung Bộ: Dự báo thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Khu vực này chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 30/9 đến ngày 8/10 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ khoảng đêm 30/9 - 2/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ ngày 4/10 - 5/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 4-6/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 5/10, ngày 6/10 có mưa rào và dông rải rác. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 1-4/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.