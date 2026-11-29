Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết nhiều nơi có mưa to. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/11 đến ngày 30/11:

- Bắc Bộ: Thời tiết có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

- Khu vực từ Tp.Huế đến phía Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi: có mưa to đến rất to và dông đến khoảng sáng ngày 30/11, sau mưa lớn giảm dần.

- Khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa: có mưa to đến rất to và dông đến ngày 29/11; từ đêm 29/11 mưa lớn giảm dần.

- Khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông đến ngày 29/11; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối 28/11 đến ngày 29/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/11 đến ngày 8/12:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Dự báo thời tiết có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh đến khoảng ngày 1-2/12.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Thời tiết có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắc và tỉnh Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 2-3/11.

- Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ khoảng ngày 2-3/12 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.