Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, không khí lạnh ổn định và suy yếu chậm, miền Bắc duy trì hình thái có mưa vài nơi; sáng và đêm trời rét. Mưa lớn còn tiếp diễn từ nay đến sáng 30/11 ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Thời tiết hôm nay 29/11/2026:

Cụ thể, thời tiết Hà Nội ngày 29/11, trời không mưa, đêm và sáng rét; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 26 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác, phía Nam cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc sáng và đêm trời rét.

4 tỉnh thành mưa lớn "như trút nước"

Trong ngày 28/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa tính từ 7-20h có nơi trên 200mm như các trạm: Tam Trà (TP Đà Nẵng) 293.2mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 219.8mm, Vĩnh An (Gia Lai) 235.8mm, Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 268.2mm,…

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Nha Trang, Khánh Hòa ngày 28/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Dự báo, từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; TP Huế có mưa to và giông với lượng mưa từ 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 28/11 đến ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 120mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Đáng lưu ý, trong 24 giờ tới, sông Vệ duy trì trên báo động (BĐ)3; sông Trà Khúc dưới BĐ3; các sông Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và sông Ba ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp và nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất từ Huế đến Khánh Hòa; rủi ro thiên tai do lũ cấp 3 tại Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk.

Ngoài ra, ngày 29/11, khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.