Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Dự báo, khoảng ngày 29/11, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng trở lại. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển sang trạng thái lạnh về đêm và sáng, ban ngày có nắng, thời tiết tương đối ấm áp.

Tại Hà Nội, ngày 28/11, trời không mưa, đêm và sáng rét, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Ngày 28/11 không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét về đêm và sáng. (Nguồn: Vietnamnet)

Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 27/11 đến ngày 29/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Tại TP Huế và phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Trong khi đó, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tính chung từ đêm 27/11 đến sáng 30/11, tổng lượng mưa tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Tại TP Huế và phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Nam Bộ có mưa giông diện rộng

Tại các khu vực khác, thời tiết phổ biến có mưa rào và giông vài nơi. Riêng Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, gây mưa rào và giông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Đáng lưu ý, khu vực các tỉnh miền Tây và phía Bắc miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa to trong hai ngày 28-29/11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn, đặc biệt là mưa lớn cục bộ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.