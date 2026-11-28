Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa to nhiều nơi Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 29/11, khu vực Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực Tp. Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Từ nay đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ đêm 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Tổng lượng mưa tính từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng 30/11 - Khu vực từ Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. - Tp.Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa: phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. - Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.