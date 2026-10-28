Dự báo thời tiết 28/10/2026: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau chuỗi ngày nắng nóng hiếm gặp

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–33 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2–3.

Dự báo thời tiết miền Bắc có thể se lạnh vào đầu tháng 11. Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27–30 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28–31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc Dự báo khoảng ngày 1-2/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình khiến trời se lạnh vào đêm và sáng, chấm dứt tháng 10 nắng nóng hiếm gặp trong lịch sử. Theo dự báo thời tiết đầu tháng 11 trời có khả năng chuyển lạnh ở khu vực vùng núi và se lạnh vào đêm và sáng ở khu vực đồng bằng, theo Tiền Phong. Miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử. Đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35–37 độ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10. Đáng lưu ý có tới 42 kỷ lục nhiệt độ được thiết lập tại miền Bắc trong hai ngày đầu tháng 10, trong đó khu vực Láng của Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38,4 độ - là mức nhiệt cao nhất của đợt nắng nóng này, cũng là kỷ lục nhiệt độ ghi nhận tại trạm đo này trong lịch sử tháng 10.