Dự báo thời tiết 28/10/2026: Miền Bắc mưa vài nơi, Trung Bộ mưa lớn xối xả

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch Đông, ngày 28/10, Bắc Bộ duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, mưa xuất hiện cục bộ; nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 31-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/10, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, trời khá dịu mát.

Miền Trung đón đợt mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn dồn dập. Cụ thể, từ tối 27/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, ngày 28-29/10, mưa xu hướng tăng hơn trên toàn khu vực Nam Bộ, xuất hiện rải rác tập trung về chiều và tối, có điểm mưa vừa, mưa to.

Bên cạnh đó, triều cường trên các sông, kênh rạch đang lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9. Mực nước trên sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 3 từ 0.04-0.06m; khả năng gây ngập ở các vùng trũng thấp, kém thoát nước ở một số tuyến đường.

Dự báo thời tiết ngày 28/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.