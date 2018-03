Dự báo thời tiết 27/3: Miền Bắc mưa liên tiếp 2 ngày tới

Trong hôm nay các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ có mưa, từ mai vùng mưa mở rộng ra khắp miền Bắc, Hà Nội chuyển mưa rào nhẹ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển mưa do chịu tác động của rãnh gió tây dịch chuyển sang. Mưa tập trung ở vùng núi Lạng Sơn kéo sang đến Sơn La, có nơi mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ chỉ có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, nhưng từ mai, khi yếu tố gây mưa mở rộng khắp miền Bắc thì khu vực này cũng chuyển mưa nhỏ, mưa rào nhẹ liên tiếp trong 2 ngày 28-29/3.

Từ mai, Hà Nội sẽ chuyển mưa, có lúc mưa rào nhẹ

Toàn miền Bắc hôm nay duy trì trạng thái ấm áp 23-27 độ C, có nơi trên 27 độ, về đêm trời se lạnh 17-21 độ C, vùng núi cao rét dưới 16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có sương mù nhẹ buổi sáng, trưa chiều hửng nắng 25-28 độ, có nơi trên 28 độ, đêm se lạnh 19-22 độ C.

Từ Đà Nẵng - Tây Nguyên hôm nay tạnh ráo, nắng từ sớm nhưng không quá gắt, cao nhất ở mức 29-33 độ C. So với hôm qua, mức nhiệt tại Tây Nguyên đã tăng nhẹ thêm 1 độ, tuy nhiên về đêm nhiệt độ giảm nhanh còn 16-19 độ C.

Tại Nam Bộ, sau chuỗi ngày nắng nóng liên tục, từ hôm nay trời mát dần, ngoại trừ Đồng Nai có nắng nóng 35 độ, còn lại hầu khắp Nam Bộ hôm nay đều ở mức 33-34 độ C, riêng Cà Mau 32 độ. Chiều tối nay, các tỉnh An Giang, Kiên Giang có thể có mưa trái mùa.

Khu vực này sẽ tiếp tục mát giảm nhiệt từ nay đến cuối tuần, tại TP.HCM sẽ giảm về mức 31-32 độ C trong các ngày 30-31/3.

Trên biển, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính nên trong sáng sớm nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km.

M.Anh