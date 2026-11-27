Dự báo thời tiết 27/11: Miền Bắc sắp chuyển rét. Ảnh minh họa: Nam Trần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/11/2026, một đợt không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống nước ta, dự kiến ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều cùng ngày, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ. Trước khi không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng ấm vào ban ngày, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 25 đến 27 độ C, trời có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, trong những ngày chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô có thể giảm xuống 15 đến 17 độ C. Khu vực miền núi phía Bắc sẽ cảm nhận rõ hơn sự thay đổi thời tiết, với nhiệt độ tại một số vùng núi cao xuống dưới 10 độ C.

Sự thay đổi nhiệt độ giữa các thời điểm trong ngày đòi hỏi người dân chủ động điều chỉnh sinh hoạt, chuẩn bị trang phục giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm, nhất là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp. Các hộ sản xuất nông nghiệp tại vùng núi cũng cần theo dõi sát diễn biến nhiệt độ để có phương án bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Không khí lạnh còn tác động đến hoạt động trên biển. Tại vịnh Bắc Bộ, từ chiều tối 27/11, gió đông bắc có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển có thể cao tới 2,5m. Vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện sóng cao trên 3,5m trong các cơn dông, gây bất lợi cho hoạt động khai thác thủy sản và vận tải biển.

Trong khi miền Bắc chuyển rét, khu vực miền Trung tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiên tai do sự kết hợp giữa không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Hiện tượng này tạo điều kiện cho hơi ẩm tích tụ, hình thành các vùng mây mưa và có thể gây mưa kéo dài trên phạm vi rộng.

Từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, Huế, Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng ghi nhận tổng lượng mưa từ 200 đến 400mm, một số địa điểm vượt 600mm. Người dân cần lưu ý nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, làm gia tăng khả năng ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc.

Ngay trong sáng 27/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát hành các bản tin cảnh báo mưa lớn, không khí lạnh tăng cường, thời tiết nguy hiểm trên biển và nguy cơ sạt lở đất tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Các bản tin được cập nhật theo diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tổ chức sản xuất, sinh hoạt tại những địa phương chịu ảnh hưởng.