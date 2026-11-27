Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/11/2026

Ngày 27/11, thời tiết Bắc Bộ phổ biến có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 23-27°C. Từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng tới Bắc Bộ, sau đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 16-19°C.

Chịu tác động bởi đợt không khí lạnh mới, Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến 15-17°C.

Ngày 27/11, miền Trung bước vào đợt mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xảy ra đợt mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến 200- 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cụ thể, từ chiều 27/11 đến ngày 28/11, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, cục bộ trên 250mm. TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, trong 3 giờ có thể xảy ra mưa lớn, lượng mưa trên 100mm.

Từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 100-250mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm.

Trong ngày 27/11, các khu vực khác trên cả nước phổ biến mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ chiều tối và đêm cùng ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/11/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi dưới 27°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, trong đó, TP Huế mưa rào rải rác, từ chiều mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa to, từ chiều mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, Lâm Đồng mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.