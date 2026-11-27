Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, Hà Nội rét 15 độ. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 27 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tp.Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Miền Bắc lại sắp đón đợt không khí lạnh mới Dự báo khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, theo Vietnamnet. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ. Tại Hà Nội, trời không mưa, đêm và sáng rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ. Trên biển, từ chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trúc Chi (t/h)