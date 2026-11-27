Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/11, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết hôm nay 27/11/2026:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/11, trời không mưa, đêm và sáng rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ chiều 27/11 đến ngày 28/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Tổng lượng mưa tính từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Các khu vực khác ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ chiều tối và đêm 27/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.