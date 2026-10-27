Dự báo thời tiết 27/10/2026: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nơi nào chịu ảnh hưởng rõ nhất?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng TP. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh yếu Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục có nắng, nền nhiệt ban ngày duy trì ở mức cao trước khi đón một đợt không khí lạnh yếu. Theo dự báo, khoảng ngày 29-30/10, một đợt không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác, tập trung tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Cùng với sự gia tăng mây và khả năng xuất hiện mưa, nền nhiệt được dự báo giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Theo dự báo nhiệt độ 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, khi không khí lạnh yếu tác động khoảng ngày 29-30/10, trời có thể chuyển nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ cao nhất khoảng 29-30 độ. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ nay đến 4/11 Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế trong ngày 26/10, dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 26 và ngày 27/10, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, thông tin trên Lao Động. Tại các khu vực khác, dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 27/10 đến 4/11, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ khoảng ngày 29-30/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: từ ngày 28-30/10 và ngày 3-4/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ khoảng ngày 28/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.