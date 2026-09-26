Dự báo thời tiết 26/9/2026: Nhiều nơi có mưa to đến rất to

Tp. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ,

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Khu vực này dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Khu vực này được dự báo nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo mùa đông đến muộn, thời tiết diễn biến phức tạp Theo Sức khỏe & Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hành bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi cả nước, giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027. Theo nhận định mới nhất, thời tiết những tháng cuối năm và đầu năm 2027 chịu tác động đáng chú ý của El Nino, trong khi hoạt động của không khí lạnh được dự báo yếu hơn trung bình nhiều năm. Theo cơ quan khí tượng, El Nino hiện ở ngưỡng cường độ rất mạnh. Trong tuần thứ hai của tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 đạt khoảng 2 độ C. Giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino duy trì trạng thái rất mạnh được dự báo ở mức 98%. Sang tháng 1-3/2027, hiện tượng này tiếp tục được dự báo duy trì và có khả năng kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027. Trong bối cảnh đó, nền nhiệt trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Tháng 10-11/2026, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C, một số nơi có thể cao hơn. Đến tháng 12, nhiệt độ tại phần lớn khu vực tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn từ 1,5-2,5 độ C. Đối với miền Bắc, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn thông thường, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hiện cơ quan khí tượng chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Tuy nhiên, xu hướng chung là các đợt rét mạnh có khả năng đến muộn. Từ khoảng cuối tháng 2/2027, miền Bắc được dự báo có ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa những tháng cuối năm cũng được dự báo phân hóa rõ giữa các khu vực. Trong tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, trong khi nhiều khu vực khác thấp hơn từ 5-20%. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có thể thiếu hụt 20-40% lượng mưa. Sang tháng 11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Ngược lại, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể thấp hơn 20-40%, Nam Bộ thấp hơn khoảng 5-15%. Đến tháng 12, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20 mm. Trong khi đó, nhiều khu vực khác tiếp tục thiếu hụt, riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 50-100 mm. Giai đoạn tháng 1-3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 5-20 mm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong tháng 10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm. Trong tháng 12, mưa vừa, mưa to vẫn có thể xảy ra tại một số khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.