Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần sau khi gây rét sâu nhất trong đêm 25/11. Hôm nay (26/11), miền Bắc nắng trở lại, nhiệt độ tăng 2-3 độ so với ngày trước, phổ biến 21-23 độ. Trời vẫn rét, tập trung vào đêm và sáng sớm.

Cụ thể, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét.

Thời tiết hôm nay 26/11/2026:

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/11, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên 23 độ; sáng và đêm trời rét.

Thời tiết miền Bắc có nắng trở lại, trời chuyển rét về đêm và sáng. Ảnh: Hoàng Minh

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ đêm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Từ trưa và chiều cùng ngày, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Ngoài ra, ngày 26/11, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.