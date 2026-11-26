Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Dự báo nhiều nơi ở Bắc Bộ trời rét, trong khi Nam Bộ duy trì nắng nóng. Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Thời tiết nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng TP. Huế đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết những ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 27/11: - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Thời tiết có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Dự báo có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. - Khu vực từ Tp.Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Khu vực này có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11; sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối 27/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 30/11: - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Thời tiết có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/11, đêm và sáng trời rét; sau đêm và sáng trời lạnh. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 29/11, sau có mưa vài nơi. - Khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 27/11 đến sáng 30/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. - Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ đêm 27-28/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Nam Quảng Trị từ ngày 29-30/11 còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28 - 29/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.