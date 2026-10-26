Dự báo thời tiết 26/10/2026: Nắng nóng, oi bức ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Theo dự báo thời tiết những ngày gần đây miền Bắc nắng nóng. Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Dự báo xu thế thời tiết từ đêm 26/10 đến 3/11 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 26/10 đến ngày 3/11. Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng khoảng đêm 26/10 và ngày 29/10 có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ đêm 26 - 29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau đó phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, theo Lao Động. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ở phía Bắc từ ngày 27 - 29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 31/10. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ khoảng ngày 28 - 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.