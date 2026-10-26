Dự báo thời tiết 26/10/2026: Miền Bắc giảm nhiệt nhẹ, Trung Bộ mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/10, thời tiết cả nước tiếp tục ổn định với hầu hết các vùng đều có nắng, mưa xuất hiện vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 33-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết miền Bắc giảm nhiệt nhẹ. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/10, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ 1 độ so với hôm qua, còn 33 độ, vẫn khá oi nóng.

Đáng lưu ý, từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm 25 và ngày 26/10, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm 26 và ngày 27/10, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường lệch Đông, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hình thành trong khoảng ngày 27-29/10, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện đợt thời tiết xấu, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Mưa tập trung vào trưa, chiều và chiều tối; về đêm, lượng mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Ban ngày, Nam Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ. Riêng khu vực phía Bắc miền Đông và một số nơi ở miền Tây, nhiệt độ có thể vượt 35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 26/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.