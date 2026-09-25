Dự báo thời tiết 25/9/2026: Tâm mưa lớn Nghệ An - Bắc Quảng Trị, miền Bắc nắng 34 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/9, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên 33-34 độ.

Miền Bắc nắng dịu, ít mưa. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/9, có mây, có lúc có mưa rào và giông với nhiệt độ tăng 2 độ so với hôm qua, cao nhất 34 độ.

Đáng lưu ý, mưa lớn tiếp tục dịch chuyển ra phía Bắc, tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 25/9, khu vực phía Nam các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Sau đó, từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 25/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc (Nghệ An đến Bắc Quảng Trị) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và giông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.