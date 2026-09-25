Dự báo thời tiết 25/9/2026: Mưa lớn tiếp diễn, nhiều nơi có thể hứng mưa rất to

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết khu vực nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Bắc, từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết khu vực nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 26/9 - Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Dự báo thời tiết có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 26/9 đến ngày 4/10 - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 30/9-01/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Dự báo thời tiết có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng ngày 26-27/9, sau có mưa rào và dông vài nơi. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 27/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.