Từ đêm 27/11 đến sáng 30/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trước đó, từ đêm 25/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11/2026.

Trong khi đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 25/11 đến ngày 27/11/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11/2026; sau đêm và sáng trời rét.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: đêm 25/11/2026 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11/2026; sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11/2026 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối 27/11/2026 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 05/12/2026

Đợt mưa lớn diện rộng

Từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ đêm 27/11 đến sáng 30/11/2026 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/11/2026, đêm và sáng trời rét; sau đêm và sáng trời lạnh.

Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 29/11/2026; sau có mưa vài nơi.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Lâm Đồng: từ đêm 27-28/11/2026 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực Nam Quảng Trị từ ngày 29-30/11/2026 còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: từ ngày 28-29/11/2026 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đặc biệt chú ý ở những nơi có mưa to đến rất to.

Khuyến cáo

Người dân khu vực từ Tp. Huế đến Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo mới nhất, nhất là trong khoảng đêm 27/11 đến sáng 30/11/2026.

Hạn chế ra ngoài trời, không trú dưới gốc cây cao hoặc công trình tạm khi có dông, lốc, sét.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cần giữ ấm cơ thể trong những ngày trời rét.