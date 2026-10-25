Dự báo thời tiết 25/10/2026: Miền Bắc nắng ráo, nơi nào có nguy cơ mưa to?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực này thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhận định xu thế thời tiết 1 tháng tới: Dự báo số cơn bão, áp thấp và khu vực nguy cơ mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ một tháng tới (từ nay đến ngày 20/11).

Về xu thế nhiệt độ, trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ; riêng khu vực Nam Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng chú ý trước đó, trong thời kỳ 21/9-23/10/2026, xảy ra 1 đợt không khí lạnh vào đêm 4/10 gây ra mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn từ 20 - 40%, theo Lao Động.

Trong thời kỳ dự báo, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tập trung tại khu vực Trung Bộ.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Về xu thế thời tiết biển, trong thời kỳ 21/10 - 20/11/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo số liệu trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,6 cơn.