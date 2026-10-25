Dự báo thời tiết 25/10/2026: Miền Bắc nắng mạnh, chiều tối có thể mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/10, thời tiết cả nước khá ổn định với ngày có nắng, ít mưa, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều 26/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác. Khoảng đêm 26/10 và ngày 29/10, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội nắng đến 34 độ, có lúc khá oi nóng. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/10, có mây, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, cảm giác khá oi nóng vào trưa và chiều. Thậm chí, một số nơi ở Sơn La, Phú Thọ khả năng xảy ra nắng nóng 35-37 độ.

Các khu vực khác ổn định với ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, ngày 25/10, mưa giảm hẳn trên toàn Nam Bộ, chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối, chủ yếu ở khu vực Lâm Đồng và Cà Mau.

Tại TPHCM, thời tiết ít mưa. Tuy nhiên, hiện nay mực nước trên các sông và kênh đang lên nhanh theo kỳ triều cường, dự báo sẽ vượt báo động 3 (>1.6m) từ sáng sớm ngày 25/10.

Dự báo thời tiết ngày 25/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.